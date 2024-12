Documentaire

Ce n’est pas un scoop, les hommes gagnent plus que les femmes ! En France, les hommes ont un salaire de 22,8% supérieur à celui des femmes. Quand une femme à temps plein gagne 100 €, un homme en gagne 122,8€. Injuste… n’est-ce pas ? Parmi les 120 plus grandes entreprises françaises, seules neuf sont dirigées par des femmes, alors qu’elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes.

Alors… où sont les femmes ? L’équipe de Cash Investigation a identifié le secteur du grand écart, le secteur bancaire : 36% d’écart de salaire entre les hommes et les femmes. Dans certaines professions de la banque et la finance, à diplôme équivalent, une femme a presque deux fois moins de chances qu’un homme d’avoir un poste à responsabilité. Sans compter parfois les réflexions sexistes et les dérapages misogynes. Notre journaliste Zoé de Bussierre a enquêté sur les mécanismes d’une telle injustice.

Pourquoi un tel plafond de verre ? Sûrement pas à cause de la taille du cerveau… Il y a ce que l’on appelle cet « heureux événement », qui impacte la courbe de salaire des femmes et qui creuse les inégalités. Dans leur ascension, les femmes y sont toutes confrontées et rares sont celles qui parviennent à le briser.

Savez-vous aussi que cette inégalité touche de plein fouet certains métiers, ceux à prédominance féminine ? Les infirmières, par exemple, qui sont pourtant en première ligne dans la crise du coronavirus. À l’hôpital, elles gagnent en moyenne 1800€ net par mois, malgré les responsabilités et la pénibilité de leur travail.

Pourtant, il y a une contrée lointaine, où les inégalités salariales ont disparu. C’est le Québec. Là-bas, les métiers dit « féminins » ont été réévalués. Le gain pour une infirmière : en moyenne 5500 euros de plus par an. Alors quand est-ce qu’on s’y met en France ?

Avec Elise Lucet et l’équipe de Cash Investigation, plongez dans le grand bain des inégalités entre hommes et femmes.

Réalisateur : Zoé de Bussièrre