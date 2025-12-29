Documentaire

D’après la dernière enquête internationale menée par PISA (Programme International du Suivi des Acquis des élèves), le niveau scolaire moyen des élèves français est plutôt bon, comparable à ceux des pays de l’OCDE. Mais cette moyenne est obtenue avec un écart considérable entre les très bons élèves et les plus mauvais, écart qui se creuse et qui fait de notre pays l’un des plus inégalitaires en termes de réussite scolaire.

Comment expliquer cette situation et est-il possible d’y remédier ?

Les laboratoires du CNRS explorent les modalités de production des inégalités éducatives, entre la compréhension des mécanismes cognitifs impliqués dans les apprentissages dès le plus jeune âge, la mesure de l’influence des stéréotypes sur ces apprentissages tout au long de la vie d’un élève, ou encore l’analyse des politiques éducatives en France.

