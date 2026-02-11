Et si la consommation de viande était un symbole de domination masculine ? Loin d’être une simple habitude alimentaire, la consommation de viande s’inscrit dans un ensemble de représentations liées à la virilité, au pouvoir et à la hiérarchie des genres. Dans son essai culte « La politique sexuelle de la viande », Carol J. Adams démontre comment le patriarcat et l’exploitation animale sont intimement liés.