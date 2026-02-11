Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le français pour (s’)intégrer ? 20 ans de politique linguistique migratoire Instauration d’une obligation de suivre des cours de français dès l’arrivée, conditions linguistiques pour l’accès à la carte de...

Article Retraite : comment se réinventer avec succès ? La transition vers la retraite est bien plus qu’une simple cessation d’activité professionnelle. Elle représente un véritable changement de...

Conférence Sorcellerie et complotisme : la vérité est ailleurs Y a-t-il quelque chose de commun entre la série américaine des années 1990 « X Files » et la...

Conférence C’est quoi ça, le roman des marques Que ce soit avec Renault ou encore la SNCF, ces entreprises, par leurs idéaux et leurs valeurs, influencent la...

Podcast Abus dans l’Église : éternel recommencement ? En niant, malgré les évidences, avoir été informé des dérives, des violences et des agressions sexuelles qui auraient eu...

Article 4 infos insolites sur les emojis Les emojis font désormais partie intégrante de notre communication quotidienne. Ces petits symboles colorés, que l’on envoie sans même...

Podcast La disparition des marques de la négation : paresse ou économie ? Certains mots disparaissent dans la langue orale, surtout chez les jeunes. Les élisions comme la suppression du « ne » ou...

Conférence Le langage, une baguette magique ? Savez-vous parler de façon percutante ? Jeanne Bordeau offre trois coups de baguette magique pour rendre notre langage frappant...

Conférence Pourquoi et comment assurer la sécurité (notamment alimentaire) de nos territoires ? Dans un premier temps, Arthur Keller propose une caractérisation systémique des principaux enjeux auxquels l’humanité doit faire face et...

Podcast Éducation à la sexualité : pourquoi l’école est au cœur du débat L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de...

Documentaire SDF : le refuge de la dernière chance En hiver, trouver un coin pour dormir est une véritable question de survie pour les SDF. Comme Alain, de...

Conférence La résilience des territoires La résilience des territoires face aux crises sociétales qui se préparent. Face aux risques d’effondrements écologiques et économiques qui...

Documentaire Parents à la rue : un quotidien invisible Ils sont parents. Ils travaillent parfois. Mais ils n’ont pas de toit pour leurs enfants. Ce documentaire met en...

Documentaire Numérique à l’école : révolution ou danger ? Tablettes, tableaux interactifs, logiciels éducatifs, classes virtuelles… Ce documentaire enquête sur la révolution numérique à l’école. Des villages français...

Documentaire La polygamie en France En France, officiellement, la polygamie est interdite. Pourtant environ 30 000 familles, (un chiffre exact est difficile à avancer),...

Documentaire Etudiantes en terrain miné Après le scandale « Sciences Porcs » début 2021 et les récentes enquêtes dénonçant l’ampleur des viols et agressions sexuelles à...

Documentaire Souffre-douleurs… ils se manifestent « Boloss ». « Sale pute ». « Connard ». « T’es qu’une merde ». Grosse vache ». « PD » … Ces insultes, mais aussi les humiliations, les brimades, les...

Podcast Grands soirs et petit Kaddish Chez moi, on est communiste et athée de mère en fils. Arrivée en France dans les années 1920, ma...

Documentaire Formation professionnelle : le grand détournement Derrière les discours politiques sur l’emploi et la reconversion se cache une immense zone grise. Cette enquête révèle comment...