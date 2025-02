Documentaire

Thomas et Claudia, passionnés d’aventure, ont adopté la tente de toit à 2 700 €, une alternative pratique au camping-car. Patrice, entrepreneur français, fabrique des modèles écologiques et 100 % made in France, vendus entre 2 200 et 3 200 €. Mais Decathlon bouscule le marché avec une tente gonflable à 550 €, développée après trois ans de tests. Face à cette concurrence, les fabricants innovent pour allier durabilité et accessibilité. Ce reportage explore l’évolution de ce marché en plein essor.