Documentaire

En France, chaque année plus de 50 000 jeunes abandonnent l’école sans diplôme et sans aucunes formations. Pour eux le taux de chômage atteint les 50%. En 2005 le gouvernement Villepin a lancé les centres « Défense Deuxième Chance » des centres de formations en internat installés dans d’anciennes casernes militaires et gérés par des officiers à la retraite. Discipline, marche au pas, chants militaires c’est la méthode du centre pour recadrer ces jeunes déstructurés. Tous volontaires, ils suivent également des cours de français, de mathématiques et bénéficient de formations professionnelles. Ces centres « Défense Deuxième Chance » ont pour objectif d’insérer et de ramener vers l’emploi 10 000 jeunes âgés de 18 à 21 ans. Quelles sont les méthodes de ces centres d’insertion ? Pendant 6 mois, nous avons suivi le quotidien de 6 jeunes au centre de Doullens, en Picardie. Anthony et Cédric fâchés avec la discipline, Adelaide, indécise sur son avenir professionnel, Hassan déterminé à prouver à ses parents qu’il est capable de réussir, ou encore Alexis et Stéphane qui terminent prochainement leurs cycles au centre et sont sur le point de trouver un emploi.

Réalisateur : Benoît Cressent