Quarante ans après Brigitte Bardot prenant la pause aux côtés d’un phoque, les sympathisants de la cause animale ont bien changé. Aujourd’hui ils utilisent Internet comme force de frappe, en diffusant des vidéos-choc montrant l’exploitation animale dans l’industrie alimentaire et médicale. Plus radicaux, ils ne craignent pas de se mettre hors-la-loi pour aller au bout de leurs convictions.

Mathieu Robert a suivi cette nouvelle génération de militants.

Sébastien Arsac, le fer de lance de l’association L214, est connu pour ses vidéos de maltraitance dans des abattoirs, vues des millions de fois sur le web. Elles ont choqué l’opinion publique et poussé les parlementaires à changer la loi.

Tiphaine Lagarde, jeune juriste, appelle à la désobéissance civile via 269 Life. Cette association radicale réalise des opérations commando dans les abattoirs pour sauver des animaux et stopper les chaines d’abattage.

Interbev, le représentant des industriels de la viande, contre-attaque avec leur propre vidéo pour exprimer leur vérité sur la question. Un abattoir nous ouvre ses portes dans une démarche de transparence.

D’autres activistes enquêtent dans des lieux encore plus secrets. A l’aide de caméras cachées, des membres d’Animal Testing s’infiltrent dans des laboratoires de recherches médicales et filment les chiens, singes et rongeurs utilisés pour des expériences scientifiques. Des images inédites montrent comment des souris sont rendues malades puis tués pour étudier leurs tumeurs cancéreuses. Peut-on se passer d’animaux pour élaborer les médicaments de demain ? Le lobby des laboratoires pharmaceutiques répond à Animal Testing.

