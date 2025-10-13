L’explorateur et auteur Antoine de Maximy fait l’éloge de la combativité lors de son talk au TEDxMarseille. Armé de caméras portatives, d’une imagination débordante et d’une bonne dose d’audace, Antoine de Maximy parcourt le monde à la manière d’un homme orchestre. Assez tôt attiré par le métier de réalisateur, il ne sait pas vraiment par quel bout l’aborder. Qu’à cela ne tienne : le sort lui donne un coup de main en lui offrant la possibilité de s’engager dans le service cinéma de l’armée, où il peut se former aux techniques de l’image. Il se découvre alors un esprit aventurier. Après son retour, il travaille sur plusieurs tournages, notamment pour CBS News, prend part à des expéditions scientifiques, s’essaye au documentaire animalier. Il anime également des émissions pour France 2 ou Planète.
Mais sa plus grande réussite reste celle de «J’irai dormir chez vous». À partir de ce concept innovant, il se propose d’aller à la rencontre des habitants d’un pays en leur demandant de l’accueillir chez eux et, grâce à ses caméras, filme ces expériences édifiantes.