Podcast Informer sans déprimer : un nouvel enjeu pour les médias en France Submergés par un flux d’informations jugé trop négatif, de nombreux Français cherchent à se protéger en désactivant les notifications...

Documentaire L’éducation fait la grandeur d’une société ? L’éducation est aujourd’hui considérée comme le fondement évident d’une société démocratique. Pourtant, ses racines historiques plongent le plus souvent...

Conférence Que peut-on dire dans une société tolérante? Aujourd’hui, ce que nous nous disons les uns aux autres — et la manière dont nous le disons —...

Documentaire Sous pression : ces agriculteurs au bord du gouffre Un an après la fronde du monde agricole qui avait bloqué la France, comment vont nos agriculteurs ? Nos...

Documentaire Paris : l’enfer des habitants envahis par les rats Envahis par les rats ! Dans certaines résidences, ils mangent les câbles électriques, grimpent aux fenêtres des habitants, et...

Documentaire Les chauffards du vélo À l’heure du dérèglement climatique, nombre de citadins ont troqué leur voiture contre un vélo. Une bonne nouvelle pour...

Article L’école face à ChatGPT : menace ou révolution éducative ? L’apparition de ChatGPT et des outils d’intelligence artificielle générative bouleverse profondément le monde de l’éducation. Enseignants, élèves et institutions...

Article Les Français sont-ils devenus plus individualistes ? L’individualisme est souvent cité comme un symptôme de notre époque moderne, où l’essor des technologies, la mondialisation et la...

Documentaire Retraites : va-t-on droit dans le mur ? Nos systèmes de retraites sont-ils en faillite ? La population vieillit, suscitant des dépenses croissantes. Dans le même temps,...

Documentaire Arrêts maladie : l’incroyable arnaque qui coûte des milliards à la Sécu Sur Snapchat, se procurer un faux arrêt-maladie ne coûte que quelques euros ! Une fraude facile rapide et… couteuse...

Documentaire Cleanfluencers et contrats d’intérim : les fées du logis ? Les tutos promettant un intérieur impeccable pullulent sur les réseaux sociaux, où des « cleanfluencers » manient avec brio éponge et...

Documentaire Survivalistes, complotistes : la nouvelle menace Profitant de la crise, les mouvements complotistes ont pris une ampleur inédite. Et aujourd’hui, un Français sur quatre adhère...

Podcast C’est quoi ça, les alliés, les hommes et le féminisme Pourquoi ce n’est pas toujours évident d’être un homme féministe ? Qui sont les alliés des féministes ? Comment doit se...

Podcast Faut-il jeter de la soupe sur les tableaux ? Soupe, blocage, interruption de spectacles, qui organise toutes ces actions et dans quel but ? C’est quoi la résistance...

Documentaire CLIR : Cellule de l’État contre l’islam radical En France, la majorité des musulmans respectent les lois, mais une minorité radicalisée tente d’imposer la charia. À Roubaix,...

Conférence La fabrique des imposteurs L’imposteur est aujourd’hui dans nos sociétés comme un poisson dans l’eau : faire prévaloir la forme sur le fond,...

Conférence Sécurité globale des territoires Arthur Keller est spécialiste des stratégies de résilience collective. Expert reconnu des stratégies de résilience territoriale, il vient décrypter...

Article Les types de divorce en France : tout ce qu’il faut savoir Le divorce est une étape importante dans la vie d’un couple, souvent chargée d’émotion et de complexité. En France,...