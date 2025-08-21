Documentaire

Norman a 20 ans. En 2ème année de BTS « assistant manager », c’est un étudiant doué, qui mène une scolarité normale, à un détail près à la sortie des cours, à l’heure où les autres vont boire un verre, lui va aux restos du cœur. Avant d’être bénéficiaire, Norman a été bénévole aux restos du coeur. C’est lui qui distribuait la nourriture aux plus démunis. Mais après le divorce de ses parents, il a dû subvenir à ses besoins seul. Sa bourse de 240 euros par mois ne suffit pas Il est passé de l’autre côté de la barrière. Sara, elle, n’est pas boursière. C’est une fille des classes moyennes. Sa mère, retraitée, gagne trop pour que Sara puisse bénéficier d’une bourse, mais pas assez pour lui payer ses études. Cette année, les stages l’ont empêchée de travailler pour payer son année d’étude, les économies ont fondu. Avec 300 euros de loyer, il lui en reste 100€ pour vivre chaque mois. Reportage avec ces étudiants pour qui les études sont synonymes de régime sec.