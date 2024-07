Documentaire



Une épreuve, un accident de parcours ? Comment retrouver des forces ? Reste un ultime abri, un lieu familier et rassurant, un lieu qui nous ressemble et nous raconte : notre logement, notre chez soi. Et si un jour nous en étions privés, qui serions-nous ? En France ils sont toujours plus nombreux : chaque jour, du 1er avril au 31 octobre, près de 60 ménages sont expulsés de leur logement.

Réalisation : Karine Dusfour

© MORGANE PRODUCTION