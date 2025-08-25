Ils refusent la posture héroïque qu’on leur a souvent prêtée depuis le soir des attentats du 13 novembre 2015. Pourtant, médecins, infirmiers, soignants, urgentistes, pompiers de garde ou volontaires, ont travaillé cette nuit-là des heures entières pour sauver le plus grand nombre de vies. La plupart n’étaient pourtant pas prêts psychologiquement à affronter ces blessures de guerre. Mais qu’ont-ils vécu cette nuit-là ? Qu’ont-ils ressenti en soignant ces blessés de guerre dont la plupart avaient parfois le même âge et le même mode de vie qu’eux ? Ces hommes et ces femmes ont surmonté la vision de ces corps mutilés en gardant leur sang froid, ils ont opéré, géré le débordement émotionnel et le désarroi des familles. Et depuis cette nuit, les prouesses, mais aussi les blessures et les cicatrices de ceux qui ont pansé les plaies restent indélébiles.
Productions Tony Comiti. Auteur : Delphine Lopez & Camille Roperch.