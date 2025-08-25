Ressources Dans la même catégorie

Podcast Grands soirs et petit Kaddish Chez moi, on est communiste et athée de mère en fils. Arrivée en France dans les années 1920, ma...

Documentaire Ces jeunes lycéens tentés de rejoindre Daesh Flavie, enseignante à Châlons-en-Champagne, est encore traumatisée : elle a été agressée par l’un de ses élèves armé d’un...

Conférence Quelle école pour nos enfants ? Choisir l’école de ses enfants est une décision lourde de sens, car elle façonne non seulement leur parcours académique,...

Conférence L’apprentissage à l’ère du numérique Qu’on pense le numérique comme révolution, transition ou conversion, il bouscule nos modes de communication et nos apprentissages. Alors...

Podcast Noir, pas black Guerric et Amandine sont noirs et ils n’aiment pas trop qu’on les appelle « black « . Né comme eux dans...

Podcast Comment mieux adapter les villes aux familles monoparentales ? Désormais, un enfant sur cinq grandit avec un seul parent. Ces familles monoparentales sont particulièrement exposées à la précarité...

Conférence Tourisme responsable – Accessibilité guide pratique, tourisme inclusif Le tourisme responsable ne se limite pas à la préservation de l’environnement ou au respect des cultures locales, il...

Conférence La résilience des territoires La résilience des territoires face aux crises sociétales qui se préparent. Face aux risques d’effondrements écologiques et économiques qui...

Article Pourquoi les puffs sont-elles devenues le choix préféré des jeunes fumeurs ? Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au design coloré et aux saveurs variées, sont rapidement devenues un phénomène de...

Documentaire Attention risque majeur : l’avalanche du Val d’Isère Le 10 févier 1970, à 8h du matin, une énorme avalanche s’abat sur le centre de la station de...

Documentaire Que pourraient bien penser les extra-terrestres de nous ? A travers l’observation de nos cités et de nos comportements, un commentateur extra-terrestre, essaie, tout comme dans un documentaire...

Conférence Résister à la corruption Dans ce talk, c’est la corruption qui est mise sous les feux des projecteurs. Avocate de formation, elle exerce...

Documentaire Comment faire face à la solitude ? Les dernières études montrent qu’une personne sur deux se sent seule, en particulier chez les jeunes. Comment y remédier...

Documentaire Quartiers Nord, les enfants de Marseille Portraits de jeunes Français musulmans d’origine comorienne vivant dans un quartier populaire de Marseille, où ils tentent de construire...

Conférence Migrants, exil et réfugiés : parlons-en ensemble ! A partir de son parcours personnel et de ses observations, l’ethnopsychiatre Tobie Nathan aborde dans le cadre de cette...

Conférence La fabrique des imposteurs L’imposteur est aujourd’hui dans nos sociétés comme un poisson dans l’eau : faire prévaloir la forme sur le fond,...

Documentaire Que faire des fous dangereux ? En 2004, Romain Dupuy, un jeune déséquilibré, revient à l’hôpital de Pau où; il avait séjourné et égorge deux...