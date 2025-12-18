En Corée, ces retraités ont travaillé toute leur vie mais finissent à la rue.
Photojournaliste pour la presse internationale (GEO, Paris Match, Bloomberg, BBC…), Franck Vogel nous propose d’explorer les enjeux mondiaux autour...
Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort...
Chauffeur en Sierra Leone, un métier réservé aux courageux
Au coeur de la Russie, un arsenal tentaculaire mêle reliques soviétiques et armes hypersoniques capables d’atteindre l’Europe en quelques...
Andy et ses compagnons plongent chaque jour dans le cratère du Kawah Ijen, en Indonésie, pour extraire du soufre...
Accompagnant son ami le guitariste folk Andy Dale Petty en tournée sur la côte Ouest des États-Unis, le cinéaste...
De la Haute-Loire à la Bretagne, on suit des éleveurs qui se lèvent à 4h45, parlent à leurs vaches...
Des caisses vides et des fonctionnaires priés de faire du tricot, en attendant des jours meilleurs : la plupart...
Depuis le 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales visent tout particulièrement ceux qu’on...
En Allemagne, le suicide assisté est un droit fondamental depuis 2020. Désormais, chacun peut décider de sa mort. Mais dans...
La série « Femmes sur la ligne de front » présentée par Annie Lenox, nous plonge au coeur des batailles conduites...
Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....
Glencore exploite une mine en Zambie. La méthode d’extraction, très dangereuse et très polluante, a été financée avec des...
En Turquie, il est devenu un symbole de la lutte pour la liberté de la presse et pour la...
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a abordé les défis quotidiens et complexes auxquels...
Et si on se levait à 5h du matin pour aller faire la fête avant d’aller travailler? Un documentaire...
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au...
Aux confins de l’Extrême-Orient russe se trouve le Kamchatka, une terre hostile, indomptée, aussi impitoyable que généreuse. Cette péninsule...
En fait, la « culture girly » n’est qu’une gigantesque opération de marketing destinée à faire vendre des poupées,...
