Conférence

L’intérêt grandissant pour le patrimoine dans notre société contemporaine continue à s’étendre mais la notion-même de patrimoine s’est également diversifiée. Ce qui la divise le plus sont les oppositions entre patrimoine culturel et patrimoine naturel, sciences sociales et sciences humaines, et sciences naturelles.

Lors de cette conférence, Etienne Anheim examine le sens de la frontière entre nature et culture dans le contexte des sciences du patrimoine. Il suggère que la simplicité et la symétrie apparentes de cette division cache des problématiques théoriques et pratiques dans ce domaine. Est-ce-que ces deux oppositions sont sujettes à différents modes de connaissance scientifique ? Ou différentes politiques publiques ? Ont-elles une valeur ontologique différente ?

Il est possible que cette division soit en fait la projection d’une vision du monde occidentale, ce qui masquerait en partie la cohérence exprimée par l’utilisation des concepts de patrimoine et de sciences du patrimoine dans le monde contemporain.