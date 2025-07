Documentaire

Barbès est un quartier cosmopolite de Paris sur lequel nous projetons toutes sortes de désirs et de fantasmes. Les trajectoires individuelles et collectives de ses habitants nous font découvrir un lieu hanté par les combats politiques, sociaux et religieux qui s’y sont déroulés. En explorant les batailles de Barbès, ce documentaire propose un nouvel éclairage sur les fractures de la société française et son rapport aux immigrés.

Réalisateur : Lydie Marlin et Andres Criscaut