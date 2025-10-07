Documentaire

Un voyage puissant au cœur d’une France fragilisée, silencieuse, souvent oubliée. Ouvriers, jeunes, familles précaires… tous racontent leur quotidien face à la mondialisation et à la métropolisation.

Depuis plus de 30 ans, la mondialisation a recomposé la carte sociale de la France. Les grandes métropoles attirent richesse et cadres… en laissant à distance les classes populaires. Ce documentaire dresse un état des lieux sans filtre : de Saint-Dizier à Montpellier, du vote FN à l’économie solidaire, il explore les lignes de faille d’un pays fracturé.

À travers des parcours de vie concrets, entre relégation géographique, désindustrialisation et volontés de reconquête, La France en face donne la parole à celles et ceux qu’on n’entend plus : ouvriers, jeunes, ruraux, exilés des villes. Un film essentiel pour comprendre les tensions sociales d’aujourd’hui… et les possibles espoirs de demain.