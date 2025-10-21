Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sauver nos villages : la France des résistants Ils refusent de voir mourir leurs villages. De l’Aude à la Corrèze, ces habitants relèvent un défi fou :...

Documentaire Précarité extrême : ils sont obligés de se loger au camping Ils habitent au camping toute l’année, en mobile home, avec des avantages : pas besoin d’un dossier béton, des...

Documentaire Des prêtres gays brisent le silence Être prêtre et être gay : un interdit dans l’Église catholique. Pendant deux ans, nous avons pu suivre, en...

Documentaire Les Assyro-Chaldéens de France : mémoire d’un exil À Sarcelles, en région parisienne, vit une communauté originaire du Moyen-Orient : les Assyro-Chaldéens. Chrétiens d’Orient venus de Turquie,...

Conférence Liberté, chemins de traverse et combativité L’explorateur et auteur Antoine de Maximy fait l’éloge de la combativité lors de son talk au TEDxMarseille. Armé de...

Podcast Informer sans déprimer : un nouvel enjeu pour les médias en France Submergés par un flux d’informations jugé trop négatif, de nombreux Français cherchent à se protéger en désactivant les notifications...

Documentaire L’éducation fait la grandeur d’une société ? L’éducation est aujourd’hui considérée comme le fondement évident d’une société démocratique. Pourtant, ses racines historiques plongent le plus souvent...

Conférence Que peut-on dire dans une société tolérante? Aujourd’hui, ce que nous nous disons les uns aux autres — et la manière dont nous le disons —...

Podcast Célébrer nos mort.e.s et se souvenir des disparu.e.s Comment célébrer celleux qui ont disparu et leur rendre hommage ? Quel lien entretenir avec elleux et pourquoi ?...

Documentaire Laboratoires pharmaceutiques, vendeurs de maladies ? Ce documentaire met en lumière les dérives de certains laboratoires pharmaceutiques, surnommés les « vendeurs de maladies ». Leur...

Article Des ruches en entreprise : véritable engagement RSE L’engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) prend de nombreuses formes. Parmi les initiatives les plus originales...

Conférence La résilience des territoires La résilience des territoires face aux crises sociétales qui se préparent. Face aux risques d’effondrements écologiques et économiques qui...

Documentaire Paris : ville de l’amour et de l’arnaque Au cœur de Paris, la Seine attire les touristes, les promeneurs, mais aussi les vendeurs à la sauvette. La...

Documentaire Retour aux sources : la renaissance des épiceries de village Cette vidéo explore le retour en force des épiceries de village, autrefois délaissées au profit des grandes surfaces. Elle...

Documentaire Le véritable coût de la nourriture bon marché La pression à la baisse sur les prix de l’alimentation a-t-elle un coût social pour les travailleurs qui sont...

Podcast Les influenceurs, la jeunesse et de l’espoir Sulivan Gwed, Léna Situations, Seb, EnjoyPhoenix, Sparkdise… Ces derniers mois, de nombreux influenceurs ont apporté leur soutien au mouvement...

Documentaire Les jusqu’au boutistes de la lutte écologique Bien au-delà du combat traditionnel des Verts et des partis politiques, de petits groupes d’activistes mènent de spectaculaires opérations....

Documentaire Services Publics : 5 millions d’agents dans le viseur Hôpitaux, écoles, préfectures, nos services publics emploient près de 5 millions d’agents. Elise Lucet et l’équipe de Cash Investigation...

Documentaire Mort sociale, jeunesse de France La misère est protéiforme, de nos jours elle impacte la jeunesse comme jamais. Les crises sanitaire et sociale affectent...