Flavie, enseignante à Châlons-en-Champagne, est encore traumatisée : elle a été agressée par l’un de ses élèves armé d’un couteau, aux cris de « Allah Akbar ». En une année, le ministère de l’Education Nationale a recensé plus de mille cas de radicalisation dans les écoles françaises. Les enseignants se découvrent aujourd’hui en première ligne face au djihad. Comment identifier ces jeunes qui dérivent, comment les prendre en charge et les « déradicaliser » ? A travers des témoignages exclusifs, comme celui d’Emilie, une adolescente qui a tenté à plusieurs reprises de partir en Syrie, un document exceptionnel sur ces jeunes lycéens Français tentés par Daech.