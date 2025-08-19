L’enfant apprend d’une manière unique, profondément liée à son développement cognitif, affectif et social. Dès les premiers instants de sa vie, il explore son environnement à travers ses sens : il touche, observe, écoute, goûte, manipule. Ce contact direct avec le monde lui permet de construire des représentations mentales qui deviendront la base de ses futurs apprentissages. La curiosité naturelle agit comme un moteur puissant, l’incitant à expérimenter, à poser des questions et à chercher à comprendre ce qui l’entoure.