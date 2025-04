Documentaire

En France, un mariage sur quatre est mixte. Mais quand les cultures, les religions ou les origines diffèrent, faire accepter l’amour par son entourage devient parfois un véritable combat. Dans ce documentaire, trois couples issus d’horizons différents partagent l’intimité de leur mariage, entre choc des traditions, émotions et célébrations grandioses.Susene, d’origine sri-lankaise, et Amaury, français, doivent convaincre leurs familles respectives et jongler entre coutumes européennes et rituels bollywoodiens. Anaïs et Huan affrontent la barrière de la langue entre France et Chine pour réunir leurs proches. Yacine, franco-marocain musulman, et Florence, catholique et militaire comme lui, rêvent d’un mariage à leur image malgré les attentes traditionnelles.Une immersion pleine d’amour, de diversité et de défis, au cœur de mariages mixtes aussi complexes que magnifiques.

Réalisateur : Glenn l’Yvonnet