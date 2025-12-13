Un étudiant dépense environ 1100 euros par mois. Dans ce budget, 150 euros vont être consacrés aux courses. Comment gérer son budget étudiant lorsque l’on est précaire ? L’épicerie sociale étudiante (ESOPE) permet aux étudiants de faire leurs courses pour moins de dix euros par semaine. Seuls les étudiants en situation de précarité peuvent en bénéficier. Dans l’épicerie on trouve de tout : alimentation, produits d’hygiène, produits d’entretiens et fournitures scolaires à des prix sacrifiés : 15% du prix vendus en grande surface. Ces marchandises sont des dons ou des invendus de grandes surfaces… Ce qui explique le prix.
Un documentaire de Tiffanie Baranes