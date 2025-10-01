Documentaire

On n’est pas des parents formidables (mais on peut essayer !) est une comédie familiale du réel. Quatre parents en « vrac »… Ça bloque à la maison, c’est difficile avec les enfants, ça patine et ça part en vrille, trop souvent ! Ils cherchent des solutions. Alors chaque semaine, pendant six mois, ils vont se retrouver dans un groupe de thérapie…un peu particulier. Ça va les bousculer, il va y avoir des hauts et des bas. Ce n’est pas toujours facile de se regarder bien en face. Mais séance après séance, ils vont changer. Sans doute, parce qu’ils auront mieux compris ce qui se joue entre leurs enfants et eux !

Le documentaire loin d’être moralisateur explore la question d’être parent aujourd’hui et des conflits familliale. Il montre des familles de tous les jours, qui n’ont pas appris à être parfaite. Ce sont des parents qui sont dans l’impasse, et qui peinent à trouver une harmonie avec leurs enfants. Ils ne peuvent communiquer avec leurs enfants que par le conflit. Mais cette relation conflictuelle est souvent dû à des blessures antérieurs, remontant à l’enfance. Le documentaire alterne justement des scènes de crises familiales et séances de thérapie de groupe en Dynamique émotionnelle exprimée auxquelles les parents participent durant six mois avec le psychiatre Etienne Jalenques pour déméler les émotions et apporter des solutions à chacune des situations. Au fil des semaines, les parents vont faire un travail sur eux-même et le changement est flagrant. Le documentaire montre au final qu’il n’y a pas de mauvais parents, mais des blessures enfouies qui enveniment les relations parent-enfant.

Un film de Marie Agostini