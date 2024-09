Documentaire



Cet épisode se concentre sur l’homosexualité féminine et les expériences des lesbiennes en France. L’émission explore le parcours de plusieurs femmes homosexuelles, dont Marie-Paule Belle, une chanteuse qui fait son coming-out public à travers son nouvel album. Elle aborde également l’histoire de Fanny, une jeune infirmière de 23 ans qui vit ouvertement son homosexualité et dont les parents ont fini par l’accepter. Le documentaire met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les lesbiennes, notamment l’homophobie. Jessica et sa fiancée Charlotte ont dû fuir leur village suite à des violences homophobes. L’émission souligne que malgré la médiatisation des gay prides, les lesbiennes restent souvent une minorité invisible dans la société. L’épisode présente également des femmes qui luttent contre les préjugés et militent pour la visibilité lesbienne. Oceane Rose Marie, une comédienne, utilise son one-woman show pour combattre les clichés sur les lesbiennes. Florence, une ancienne championne de ski, a ouvert un hôtel 100% gay et lesbien et se positionne comme porte-parole de la communauté. Le documentaire s’efforce de montrer la diversité des parcours et des situations des femmes homosexuelles. Il présente des histoires de femmes de différents âges et conditions sociales, illustrant ainsi la variété des expériences au sein de la communauté lesbienne. En explorant ces différentes facettes de la vie des « femmes qui aiment les femmes », l’émission vise à offrir un aperçu complet et nuancé de la réalité de l’homosexualité féminine en France.