Documentaire

Bruce, 45 ans, et David, 47 ans, en couple depuis dix-neuf ans, ont fait appel à une mère porteuse et sont devenus les papas d’une petite fille. Six ans plus tard, ils souhaitent agrandir la famille. Après huit ans de vie commune, Sandra et Angélique ont fini par se séparer. Mamans de jumeaux, elles souhaitent donner une nouvelle chance à leur couple. Ingrid et Agnès sont à la tête d’une famille recomposée. Elles décident de se marier. Mais Romain, le fils d’Ingrid, vit mal cette situation. En couple depuis cinq ans, Fanny et Magali ont décidé de concevoir un enfant par insémination artisanale.