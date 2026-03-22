Dans les cours d’écoles, le plus souvent les garçons sont maîtres des terrains de sport tandis que les filles...
Anne Ghesquière reçoit Anne-Chantal Junod, coach certifiée ICS. Ensemble, elles explorent les constellations systémiques et familiales : nos schémas...
Introduire des aliments solides à un nourrisson est une étape cruciale dans le développement de l’enfant, et il est...
La question du bien-être, de ses déterminants et de sa mesure mais aussi les conditions du bienêtre, de la...
L’évolution rapide des technologies et des modes de vie a instauré un fossé communicationnel entre les générations, transformant souvent...
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et durant plusieurs années, les mutuelles étudiantes ont joué un rôle...
Charles est en prison depuis 13 ans, mais Isabelle ne baisse pas les bras pour continuer à avoir un...
Olivier Revol est pédopsychiatre et chef de service à l’hôpital neurologique de Bron. Il cherche à appréhender les troubles...
Ghislaine, Laetitia, Patricia et Laurence, ont accepté de partager leurs grossesses hors du commun. Maman de 4 enfants, Ghislaine...
Vous souhaitez installer un médaillon funéraire sur la sépulture d’un être disparu afin de lui témoigner tout votre amour...
Pardonner, même le pire, qui en est capable ? Le pardon suscite beaucoup plus de questions que de réponses....
Elles sont plus déterminées que jamais parce que, aujourd’hui, vivre sans enfant relève souvent de l’impensable, parce que l’adoption...
A 17 ans, Anaïs est une ado comme les autres à deux détails près, ses enfants : Louna et...
Chez les 2 millions de familles nombreuses françaises, le quotidien n’est jamais de tout repos. Et lorsque survient un...
Des yeux bleus rieurs, un sourire irrésistible… Si la photographie est bonne, Axel, 15 mois, sera le bébé du...
Les cafards pullulent dans les douches des prisons de Lyon. De vieux pots de yaourts traînent dans les coins,...
De plus en plus d’hommes seuls aspirent à devenir pères. Mais comment réaliser ce rêve quand on est célibataire...
Mourad et Séverine ont des triplés qui ont chacun leur petit caprice. Ils sont très agités, donc l’emploi du...
Yves Louyot est lorrain, psychologue diplômé de l’Ecole de Psychologues Praticiens de Paris, ancien élève de Françoise Dolto. Il...
Près d’un Européen sur quatre vit sous le seuil de pauvreté ou est menacé de pauvreté… Enquête sur les...
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