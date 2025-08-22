Henry et sa mère Naomi ont choisi de garder le sourire. Lycéen, il n’est pas scolarisé. Parent isolée, elle ne trouve pas de logement en région parisienne. Camille Courcy les a rencontrés un soir d’hiver à Paris. Elle a filmé leur quotidien.
