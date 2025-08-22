Documentaire

Henry et sa mère Naomi ont choisi de garder le sourire. Lycéen, il n’est pas scolarisé. Parent isolée, elle ne trouve pas de logement en région parisienne. Camille Courcy les a rencontrés un soir d’hiver à Paris. Elle a filmé leur quotidien.

