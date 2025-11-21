Documentaire

Pour tenter de mettre fin à son célibat, Laurent, un agent immobilier montpelliérain de 37 ans, a décidé d’avoir recours à une méthode peu courante : partir pour Prague et tenter sa chance auprès de femmes tchèques, qui constituent selon lui un canon de beauté physique.

Entre barrière de la langue, distance et préjugés, ce reportage suit Laurent dans cette aventure pour trouver sa moitié.

Documentaire : Une Vie Presque Ordinaire – Je Pars Chercher l’Amour au Bout du Monde

Réalisation : Manuel Catteau et Olivier Roussin

