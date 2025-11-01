Ils font l’école en chaussons !
La parentalité instinctive est une approche naturelle qui valorise l’intuition pour guider les choix éducatifs. Contrairement aux méthodes standardisées,...
Comment les secrets impactent-ils les comportements et transmissions familiales sur plusieurs générations ? Comment et à qui révéler un...
Écrire son prénom avec des bâtons, connaître les noms des plantes, apprendre les couleurs grâce aux fleurs, développer sa...
Un après-midi de fin d’été dans le quartier Fort-Nieulay dans la banlieue de Calais, en périphérie de la mer....
De plus en plus d’enfants assistent au mariage tardif de leurs parents. Certains n’hésitent même pas à prendre les...
Le dur labeur des enfants des personnes âgées
A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le...
Pour Christophe se pose tellement de questions sur sa famille biologique.
Dans une vie que l’on pense toute tracée, il arrive parfois qu’un événement vienne bouleverser le cours des choses,...
Être né sous X, c’est entamer sa vie dans un brouillard identitaire que seul le temps, parfois, ou la...
Pendant huit semaines, les Français ont été confinés. Un huis-clos qui a exacerbé les tensions dans les couples. Ce que...
Chez les 2 millions de familles nombreuses françaises, le quotidien n’est jamais de tout repos. Et lorsque survient un...
Les enfants d’émigrés sont souvent mis sous les feux de l’actualité. Mais, dans la plupart des cas, les médias...
Les séducteurs sont partout ! Manipulateurs, charismatiques ou énigmatiques… à chacun son style, son époque et sa façon de...
Depuis les quarantaines à répétition du Covid-19, tout le monde connaît désormais le sentiment de solitude. « Pourquoi cela nous...
Le 9 juillet 2006, nuit de la défaite de l’équipe de France en coupe du monde de football, les...
Jessie, 35 ans, est mère au foyer et s’occupe de ses 2 enfants : Erine, 11 mois et Soline,...
La famille est le point de départ le plus important pour se construire en tant qu’individu, un socle indispensable....
Avant d’aller à l’école, chez Kareen, chaque journée débute par une leçon de nettoyage pour ses deux enfants, Lilian...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site