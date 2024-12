Documentaire

Les grandes fêtes de famille sont devenues une tendance de société. Plus question d’attendre Noël ou les mariages : toutes les occasions sont bonnes pour réunir les siens. C’est le cas de la famille Matossian qui, depuis l’an 2000, se retrouve tous les 5 ans pour un grand week-end festif. Tous les 5 ans seulement car la famille est difficile à rassembler : les Matossian, issus de la diaspora arménienne, sont éparpillés dans tous les pays d’Europe. Pas moins de 70 personnes sont attendues pour un grand week-end de retrouvailles. Nous suivrons également l’organisation de la Bar Mitsvah d’Ethan, le petit dernier de la famille Cohen. C’est un événement très attendu et ses parents, Régine et William, ont décidé de faire ça en grand : au moins 200 personnes feront le déplacement au casino d’Aix-les-Bains, privatisé pour l’occasion, où est prévue une fête grandiose. Direction également le nord de la France pour assister à la cousinade annuelle de la famille Thiriez. Depuis près d’un siècle, tous les membres de la famille se réunissent. Cette année, c’est Édith qui reçoit une centaine de membres de sa famille dans sa ferme lilloise. Nous assisterons également au renouvellement des vœux de Vanina et François. À l’occasion de leurs 10 ans de mariage, ces Français expatriés aux États-Unis ont décidé d’en profiter pour retrouver tous les membres de leur famille. Mais pas facile d’organiser un « deuxième » mariage à distance… Un documentaire Patrick Spica Productions.