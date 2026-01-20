Documentaire

La famille recomposée est devenue la norme, et pourtant, elle reste un défi émotionnel permanent. Entre doutes, ruptures et nouvelles complicités : comment garder l’équilibre quand les repères vacillent, que les parents deviennent des « ex » et que les enfants cherchent leur place entre anciens et nouveaux liens ? Comment trouver le bonheur entre amour, perte et reconstruction ?

À l’heure où près d’un mariage sur deux finit par un divorce en France, le modèle familial traditionnel est en profonde mutation. D’où le boom des familles recomposées. Jadis la norme, la famille nucléaire s’est élargie à différents projets de vie où se mêlent beaux-parents, beaux-enfants, demi-frères et sœurs et bien sûr ex-conjoints.

Chez les adultes, ce changement de situation va souvent de pair avec un nouveau départ, mais pour les enfants, c’est surtout une situation très éprouvante. Ballotés entre deux univers, ils sont en quête de repères rassurants dans un système en pleine réorganisation. Structure complexe et sensible, la famille recomposée peut-elle seulement fonctionner ? Faut-il y voir plus que la simple tentative de recréer l’antique foyer nucléaire ?

À Francfort, la plasticienne Irene Hardjanegara trouve dans sa famille recomposée un espace de liberté propice à la réalisation de peintures monumentales. À Londres, l’architecte Graeme Williamson et la designer Melanie Mues ont transformé un garage en « maison jumelle » accueillant les deux moitiés de leur famille. Le cinéaste Dario Aguirre a découvert un chapitre caché de l’histoire de ses aïeux dont il explore les répercussions sur plusieurs générations. Quant à l’illustrateur Cookie Kalkair, il montre que les vieilles fractures peuvent guérir. Au-delà du chaos, les familles recomposées seraient-elles finalement porteuses d’une force créative ouvrant de nouvelles perspectives ?

