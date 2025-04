Documentaire

Ils sont 8000 en France à mesurer moins d’1m42 à l’âge adulte, on les appellent les personnes de petite taille. Des personnes confrontées à des problèmes pour meubler leur interieur et surtout travailler…. comment font-ils pour s’intégrer socialement ? certain ont trouvés la réponse; aller à l’encontre des prejugés et faire comme tout le monde enfin presque…. rencontre avec 2 personnalités hors du commun Franck Sanchez et Christian Geiger.