Documentaire

Pendant un an, nous avons suivi quatre familles hors norme. Fabienne, Yves et leurs cinq enfants rénovent une ancienne épicerie pour s’y installer, alors que la maman est sur le point d’accoucher pour la sixième fois. Angélique, elle, est mère célibataire de six garçons. Malgré un budget très serré, elle veut organiser une fête inoubliable pour la communion de ses jumeaux de 10 ans. Déjà parents à six reprises, Peggy et Jérôme ont décidé d’organiser un mariage-surprise. Enfin, Aurélien et Rozen rachètent une confiserie alors qu’ils attendent l’arrivée de leur dixième bébé. Découvrez leur quotidien rocambolesque !