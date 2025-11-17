Sept enfants dans une maison, c’est beaucoup de bruit et de travail. Pour gérer toute cette tribu, Clothilde, 30...
Avec 14 millions de célibataires en France, le marché des solos est en plein essor. Une tendance qui n’a...
En explorant une variété de situations et de réactions émotionnelles, Filliozat nous invite à nous connecter avec la richesse...
Bienvenue à Beausoleil, le lycée privé le plus cher au monde, 150000 euros annuels de frais de scolarité… En...
Marie-Laure Picat : L’histoire de cette mère courage a ému la France entière. Atteinte d’un cancer, Marie-Laure Picat est...
C’est leur première rentrée de prof… Charles-Édouard, Noéline et Antoine découvrent enfin la réalité du métier. Entre trac, responsabilités...
Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille...
Ils sont surendettés et vivent sur un fil, traqués par leurs créanciers. 160000 ménages en France vivent cet enfer…...
Ils prennent le pouvoir dans la famille, imposent leurs volontés et explosent de rage à la moindre contrariété jusqu’à...
L’entrée au CP et en 6e sont deux étapes importantes dans le parcours scolaire d’un enfant. Il quitte le...
Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...
La naissance d’un enfant. Ils s’appellent Maé et Noam, Ethan ou encore Jaoued. Pour leurs mamans, ce sont les...
4 millions de français disent passer seuls le soir de Noël. Pour tenter d’infléchir la tendance, l’Association « Voisins Solidaires »...
En matière de jouets, les clichés ont la vie dure ! Pourquoi a-t-on tendance à offrir une poupée rose...
Julie vit en couple depuis 4 ans avec Johnny. Par amour pour lui, elle a tout quitté, et ce...
12 enfants, un quotidien hors normes ! Vivre dans une famille XXL demande une organisation millimétrée. Courses, repas, école,...
Armelle et Christophe, parents de huit enfants, dont le dernier vient de naître, une famille de fervents catholiques qui...
Il accepte de retourner à l’école pour apprendre à lire.
Après un divorce et la perte de son emploi, Philippe se sent seul
En une petite dizaine d’années, à côté des sites généralistes de rencontres, les sites communautaires ont fleuri sur la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site