Anne Ghesquière reçoit Nicole Prieur, philosophe et thérapeute familiale, experte des relations et des dynamiques intrafamiliales. Quelle place occupons-nous dans notre famille une fois adultes ? Restons-nous l’enfant de nos parents, comment redéfinir nos liens ? Comment dépasser les étiquettes héritées de l’enfance et poser des limites saines ? Quelles sont les trahisons necessaires ? Quelle place dans la fratrie mais aussi de la famille élargie ? Notre rôle lorsque nous devenons parents à notre tour ? Nicole Prieur explore ces enjeux avec une immense clarté et bienveillance.