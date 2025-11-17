Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La rentrée des familles nombreuses Sept enfants dans une maison, c’est beaucoup de bruit et de travail. Pour gérer toute cette tribu, Clothilde, 30...

Documentaire Etonnant : ils partent en vacances pour trouver l’amour Avec 14 millions de célibataires en France, le marché des solos est en plein essor. Une tendance qui n’a...

Conférence Au coeur des émotions de l’enfant En explorant une variété de situations et de réactions émotionnelles, Filliozat nous invite à nous connecter avec la richesse...

Documentaire Du rêve à la réalité : leur première journée de prof C’est leur première rentrée de prof… Charles-Édouard, Noéline et Antoine découvrent enfin la réalité du métier. Entre trac, responsabilités...

Documentaire 15 ans, à la recherche d’une famille d’accueil Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille...

Documentaire Pour ces couples, « se nourrir est un défi quotidien » Ils sont surendettés et vivent sur un fil, traqués par leurs créanciers. 160000 ménages en France vivent cet enfer…...

Documentaire Enfants tyrans, l’enfer des parents ! Ils prennent le pouvoir dans la famille, imposent leurs volontés et explosent de rage à la moindre contrariété jusqu’à...

Documentaire C’est ma première rentrée d’élève ! L’entrée au CP et en 6e sont deux étapes importantes dans le parcours scolaire d’un enfant. Il quitte le...

Documentaire Héritage : conflit avec ma belle-mère Fille d’une célébrité décédée, elle s’est faite arnaquer par sa belle-mère. Elle est bien décidée à régler ses comptes...

Documentaire J’ai peur, j’attends un bébé surprise La naissance d’un enfant. Ils s’appellent Maé et Noam, Ethan ou encore Jaoued. Pour leurs mamans, ce sont les...

Documentaire Noël solidaire, ils passent le réveillon entre voisins 4 millions de français disent passer seuls le soir de Noël. Pour tenter d’infléchir la tendance, l’Association « Voisins Solidaires »...

Documentaire Rose pour les files : bleu pour les garçons En matière de jouets, les clichés ont la vie dure ! Pourquoi a-t-on tendance à offrir une poupée rose...

Documentaire La vie quand on fait 1,03m Julie vit en couple depuis 4 ans avec Johnny. Par amour pour lui, elle a tout quitté, et ce...

Documentaire Vie de parents avec 12 enfants : mission impossible ? 12 enfants, un quotidien hors normes ! Vivre dans une famille XXL demande une organisation millimétrée. Courses, repas, école,...

Documentaire Ma famille, une tribu pas comme les autres Armelle et Christophe, parents de huit enfants, dont le dernier vient de naître, une famille de fervents catholiques qui...

Documentaire Philippe, 53 ans, est seul… très seul ! Après un divorce et la perte de son emploi, Philippe se sent seul