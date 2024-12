Conférence

Aujourd’hui, ce que nous nous disons les uns aux autres — et la manière dont nous le disons — semble avoir beaucoup d’importance. Une société tolérante valorise la diversité; elle encourage les différences et les désaccords sur ces différences. Mais la liberté d’expression peut mener à des discours de haine: une société tolérante doit-elle tolérer aussi cela? Ou encore: les citoyen-nes de religions différentes, ou qui n’en ont pas, doivent-ils/elles être libres de condamner les doctrines sacrées des un-es ou des autres?

Si ces discussions sont aujourd’hui pressantes, elles ne sont pourtant pas nouvelles. En effet, les questions de civilité et de liberté d’expression sont depuis longtemps la clé d’une société du « vivre ensemble ». Lors de sa conférence, la professeure Teresa M. Bejan explorera la longue histoire de l'(in)tolérance religieuse en Europe et en Amérique au début de la période moderne, et posera la question suivante: tolérance et civilité peuvent-elles coexister?