Conférence

La relation entre le beau et le vrai est une question philosophique qui traverse l’histoire de la pensée, opposant parfois ces concepts ou les unissant dans une quête commune. Si l’on considère le beau comme une expérience sensible et esthétique, et le vrai comme une correspondance entre la pensée et la réalité, il semble d’abord difficile de les assimiler.