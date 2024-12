Conférence

Si tenter d’imaginer l’avenir est toujours un exercice périlleux, dans le cas de l’apprentissage et de l’enseignement, un atelier de réflexion prospective nommé « Éducation et apprentissages à l’horizon 2030 » (PREA2K30) a été organisé pendant un peu plus d’un an en 2011. Il a permis de mettre en évidence des transformations en cours, à partir des contributions de nombreux acteurs dans l’éducation initiale et continue, chercheurs, praticiens, dans le secteur public ou dans les entreprises, mais aussi d’imaginer des tendances à plus long terme. Par ailleurs, les recherches menées depuis très longtemps sur l’utilisation des technologies issues de l’informatique dans l’éducation, ont permis de mieux comprendre les changements et les diverses formes de résistance des systèmes d’enseignement et de relativiser les modes successives associées aux offres

renouvelées d’instruments éducatifs ou censés l’être. La présentation se basera sur de nombreuses recherches pour discuter des tensions actuelles autour des évolutions de l’apprentissage dans le système éducatif et pour situer les nouvelles pratiques pédagogiques dans des changements plus généraux.