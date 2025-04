Podcast

Retour aux années 2000. Paris Hilton règne en maître. L’héritière multi-milliardaire incarne une décennie marquée par George W. Bush, les bandanas et le mauvais goût. Avec Lindsay Lohan et Britney Spears, elles forment la Sainte-Trinité.

Pour tout le monde, Paris est une blonde idiote et ultra-privilégiée qui se sert du système pour exister. Sa sex-tape ? Un coup orchestré pour devenir populaire. Son physique Barbie ? La preuve de sa bêtise. Ses déclarations à côté de la plaque dans sa télé-réalité The Simple Life ? L’incarnation de son ignorance.

Et si, au fond, on s’était tous·tes trompé ?

Cet épisode a été écrit par Audrey Parmentier et raconté par Juliette Livartowski.

