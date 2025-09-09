C’est le chantier majeur de la transition écologique : mieux isoler les logements des Français pour réduire les émissions...
Les personnes âgées, précarisées ou en situation de handicap partagent des enjeux communs majeurs en matière d’habitat, bien que...
Et si votre maison pouvait payer vos factures ? De plus en plus de Français transforment leur logement en...
Comme l’affirme A. Mangin, écrivain et vulgarisateur scientifique, en 1867 : « Il ne s’agissait pas seulement de proclamer...
Il suffit parfois d’un détail pour transformer une pièce et lui insuffler une âme : la photo encadrée fait...
Acheter un terrain pour y bâtir une maison ou un projet immobilier est une décision majeure qui nécessite de...
Quand vient le moment d’acheter, on se retrouve souvent face à un vrai choix qui fait hésiter. D’un côté,...
Chaque année, 50 000 vide-greniers sont organisés dans l’hexagone. Un million de particuliers s’y improvisent vendeurs d’un jour. Depuis...
Avoir une piscine est considéré par grand nombre de personnes comme étant une véritable chance. En effet, il s’agit...
L’Italie, célèbre pour son artisanat d’excellence, est également un leader dans le domaine des poêles à granulés, où elle...
Le papier peint panoramique a fait un retour en force ces dernières années dans le monde de la décoration...
L’été a malmené votre pelouse ! Il est temps d’y remédier cet automne pour que votre jardin soit en...
À 74 ans, Michèle vient de vendre sa maison en Normandie pour aller vivre dans un habitat participatif à...
De Paris à New York en passant par Londres, portraits de décorateurs français grand luxe qui ont conquis le...
Vous rêvez d’avoir un beau jardin verdoyant et bien fleuri, mais malheureusement vous n’avez pas beaucoup de temps et...
Lorsque vous choisissez un carrelage façon parquet, le choix de la teinte de joint est crucial pour obtenir un...
Avec 10 mois de retard, leur maison en paille est enfin habitable ! La maison en paille incarne une...
On dirait un musée, mais c’est une usine
Sophie nous montre comment transformer un fauteuil style Ikea en fauteuil « ourson » ou en style vintage.
Mettre du riz au pied des courgettes est une astuce de jardinage de plus en plus populaire parmi les...
