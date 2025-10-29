La cuisine est le cœur battant de la maison, un espace où design et fonctionnalité se rencontrent pour donner...
Lorsque l’on s’installe confortablement devant une cheminée, il est courant d’entendre des craquements, des crépitements et des « pétements » provenant...
Le chauffage électrique au sol, ou plancher chauffant électrique, est une solution de plus en plus populaire pour chauffer...
Chaque année, les Belges consomment des centaines de milliers de tonnes de pellets. Et avec la crise énergétique et...
Aménager une maison à étage demande une réflexion bien pensée, tant pour l’optimisation de l’espace que pour le confort...
Choisir la motorisation idéale pour votre portail est une décision importante qui peut améliorer votre confort quotidien tout en...
Angers compte 153 000 habitants, dont 43 000 étudiants. C’est l’une des principales villes universitaires de l’Hexagone. En cette...
L’agapanthe est une plante vivace d’origine africaine très appréciée pour ses fleurs élégantes en ombelles, qui peuvent aller du...
Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...
Le choix d’un canapé est une décision cruciale qui allie confort, esthétique et durabilité. Parmi les critères les plus...
Garder une maison impeccable peut sembler être une tâche ardue, mais avec quelques astuces et une bonne organisation, il...
En France, un copropriétaire sur deux n’est pas satisfait de son syndic. Les syndics coûtent-ils trop chers ? Comment...
On dit des punaises de lit qu’elles sucent le sang pendant une vingtaine de minutes, qu’elles ne sortent que...
Des enseignes qui mettent le bazar sur le marché de la maison. Après le hollandais HEMA, deux petits nouveaux...
La sous-toiture est une composante essentielle d’une toiture bien conçue. Elle agit comme une barrière protectrice supplémentaire, assurant l’étanchéité...
Comme l’affirme A. Mangin, écrivain et vulgarisateur scientifique, en 1867 : « Il ne s’agissait pas seulement de proclamer...
L’achat immobilier en France devient plus abordable grâce à la baisse des prix et aux taux d’intérêt bas. Les...
Le lit est l’un des meubles les plus importants de la maison ! Amateur de déco, vous souhaitez un...
Robinson, 5 ans, adore dessiner. Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est offrir ses oeuvres à ses parents. Si...
Verre securit n’est pas une forme particulière de verre de sécurité comme l’imaginent certains. Il s’agit en fait d’une...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site