Documentaire

En France, près de 10 kilos de fruits de mer par personne sont consommés chaque année. Mais derrière cet engouement, nous en savons relativement peu sur ces produits, que ce soit sur la façon dont ils sont pêchés, élevés et conditionnés, ou sur ce qu’il se passe entre l’océan et notre table. Nous partons à la rencontre des pêcheurs et éleveurs qui se surpassent pour répondre à la demande toujours plus importante des français.