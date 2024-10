Podcast

Nous allons parler de la libido, comme un désir plus qu’important pour la santé physique et mentale. Nous verrons que le type de sport peut influencer positivement notre libido. Mais également que la gestion du poids est centrale dans la sécrétion de libido. De plus, si la gestion du stress n’est pas maitrisée, l’espèce humaine est en voie de disparition.

Notre sommeil et notre alimentation jouent des rôles plus qu’important dans notre envie de faire l’amour. Et nous verrons également ce qui peut impacter négativement notre libido et que nous faisons au quotidien.