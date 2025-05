Documentaire

La révolution sexuelle des années 1970 a permis aux femmes de réclamer leur droit au plaisir et d’apprendre à mieux connaître leur corps. Pourtant, trente ans plus tard, l’orgasme féminin demeure un mystère pour beaucoup, femmes et hommes. Et aujourd’hui encore de nombreuses femmes reconnaissent n’avoir jamais connu l’orgasme. Dans « Pardon, mais c’est trop bon », une femme de 68 ans raconte, les larmes aux yeux, comment elle a découvert le plaisir sexuel pour la première fois à l’âge de 46 ans – une découverte qui a bouleversé sa vie.Tous les orgasmes sont ils comparables ? Celui que l’on connaît en se masturbant est-il aussi fort que celui que l’on vit à deux ? Quel est le rôle des « scénarios érotiques » ? Quelle subtile alchimie entre le corps et l’esprit amène au plaisir ? Masturbation, jouissance clitoridienne ou vaginale, fantasmes, sentiments… dans ce documentaire, des femmes parlent ouvertement de leurs expériences. Des témoignages toujours francs, parfois poétiques, auxquels s’ajoutent les analyses de spécialistes – psychiatres, sexologues, neurobiologistes – qui décryptent, croquis et vidéos à l’appui, la jouissance sous toutes ses formes. Un documentaire de Sophie Jeaneau.