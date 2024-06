Documentaire



Trouver le plaisir, comprendre son corps, accepter ses fantasmes, se débarrasser de la culpabilité, se sentir libre en dépit des frontières imposées par la société ; notre désir est complexe et parfois absent, dominé par notre cerveau et nos hormones. « Psycho » explore le désir dans ce qu'il a de plus intime et sans tabou, pour le libérer de la prison mentale dans laquelle on l'enferme parfois. Nous sommes tous des êtres désirants mais il existe mille façons d'assouvir ses désirs, sexuels notamment. Dans leur couple, Chloé et Tom décryptent leurs attentes et leurs désirs propres pour mieux combler ceux de l'autre, alors que Caroline apprivoise son côté androgyne. Documentaire disponible jusqu'au 28/11/2021.