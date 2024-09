Documentaire

Sexualité diabolisée et abstinence encouragée dans les Etats conservateurs du Texas ou du Tennessee, ou sexualité qui s’affiche partout comme au Nevada, où les maisons de passe sont autorisées et le racolage débridé : en matière de sexe, l’Amérique est le pays des paradoxes. Depuis quelques années, une vague de puritanisme déferle sur le pays. L’abstinence serait la solution à tous les problèmes : MST et grossesses non-désirées. Aujourd’hui, de nombreux adolescents grandissent dans l’ignorance, sans aucune information sur les préservatifs ou la contraception. En réaction, les plus prestigieuses universités américaines organisent des «sex-week» où elles revendiquent le droit à l’information, à la liberté sexuelle et dénoncent l’hypocrisie de la société américaine.

Un documentaire d’ESTHER GOLDMAN.