Documentaire

Elles n’ont pas été condamnées. Pourtant, elles vivent au rythme de la prison. La prison ne s’arrête pas aux murs des établissements pénitentiaires. Elle s’étend aux familles, aux compagnes et aux mères qui attendent, soutiennent et espèrent. Ce documentaire donne la parole à ces femmes invisibles, confrontées à l’humiliation des contrôles, à l’angoisse des transferts et au poids du regard social.

Entre amour inconditionnel, engagement militant et sacrifices personnels, leur quotidien révèle une autre facette du système carcéral français. Jusqu’où peut-on aller par amour ? Et pourquoi la peine semble-t-elle frapper bien au-delà des condamnés ?

Réalisé par Sylvie Aguirre