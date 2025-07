Documentaire

Passons maintenant du box des accusés à la boxe des détenus. En Thaïlande, la liberté peut se gagner sur le ring. Depuis 1 an, l’administration a remis au goût du jour une vieille tradition qui récompense la bravoure au combat, un peu comme sous l’empire romain où l’on graciait les gladiateurs les plus téméraires… Tous les deux mois, le ministère de la Justice organise un tournoi de boxe avec à la clé, une remise de peine pour le vainqueur. Certains détenus parviennent ainsi à sortir de prison à la force de leurs poings et de leurs pieds… Mais la victoire à portée de gant n’est hélas pas à la portée de tous. Un principe Darwinien qui fait grincer des dents, et même scandale au pays du sourire.