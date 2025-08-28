Podcast

Que disent les livres de Lola Lafon sur le vieillissement et la féminité ? Cet épisode plonge dans les réflexions de l’autrice sur la manière dont les femmes de plus de 50 ans sont perçues et représentées. Entre discussions sur son roman « Chavirer » et ses performances scéniques, Lola Lafon partage son regard unique et nuancé dans une société obsédée par la jeunesse.

