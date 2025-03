Documentaire

De quoi rit-on ? Pourquoi en rit-on à un moment particulier ? Qui nous fait rire ? Qu’est ce qui fait la spécificité de l’humour français ? En quoi le rire nous en dit davantage sur le pays que bien des débats stériles ? Comment rions nous de nous-mêmes ? C’est tout cela que le film compte explorer. Notre humour national tel qu’il a évolué depuis une cinquantaine d’années, c’est à dire depuis les débuts de la Vème République. Cette période d’un demi-siècle correspond en effet aux mutations les plus profondes de la société française. Nous voyons, thèmes par thèmes, comment, de De Gaulle à Sarkozy, le rire a accompagné ou précédé ces mutations. Ce parcours s’émancipe de la chronologie et privilégie le « choc des mots » à des périodes différentes en choisissant des sketchs, des caricatures, ou des extraits de films où l’humour traite des français et de leur identité. Ce n’est pas seulement le rire pour le rire qui nous intéresse mais l’image de la société qu’il véhicule. Nous interrogerons quelques uns de ces humoristes. Des « Observateurs » du rire et quelques uns de ces humoristes nous accompagnent de façon légère (et non dénuée d’humour) à travers ces différentes strates de l’identité française du rire.

Réalisation : Stéphane Bégoin