Ressources Dans la même catégorie

Conférence Lac d’Annecy : should I stay or should I go ? Pour les résidents, le tourisme peut devenir une source de tensions quand son développement s’emballe malgré le dynamisme économique...

Documentaire Masculinité en crise : la fin d’Homo Virilus ? Aujourd’hui les incarnations traditionnelles de la virilité sont remises en question, de la figure historique du héros de guerre...

Podcast Derniers recours : enquête en rétention Juristes dans le Centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, en Île-de-France, Sonia et Manon accompagnent des personnes étrangères menacées...

Podcast Quand les femmes objets deviennent sujets Droit de vote en 1944, droit d’ouvrir d’un compte bancaire à son nom en 1965, loi sur l’égalité salariale...

Documentaire Formation professionnelle : le grand détournement Derrière les discours politiques sur l’emploi et la reconversion se cache une immense zone grise. Cette enquête révèle comment...

Article Les influenceurs : nouvelle puissance culturelle ? L’époque où la notoriété était exclusivement réservée aux stars de cinéma, aux musiciens internationaux ou aux personnalités politiques semble...

Conférence Où commence le racisme ? Comment échapper à l’essentialisation du corps noir ? Le racisme est-il seulement un déni de justice sociale ou, aussi,...

Podcast C’est quoi ça, la mixité sociale scolaire ? Pourquoi la mixité sociale à l’école régresse-t-elle ? Pourquoi est-elle pourtant essentielle ? Avec Iannis Roder, professeur agrégé d’histoire...

Article Des ruches en entreprise : véritable engagement RSE L’engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) prend de nombreuses formes. Parmi les initiatives les plus originales...

Conférence Les Français : papier ou digital, pourquoi choisir ? Dans un contexte de digitalisation accrue de la vie des Français, l’étude investigue la place qu’occupe le format papier...

Conférence Être citoyen aujourd’hui Dans un monde en perpétuelle mutation, où les frontières entre réel et virtuel s’effacent et où les crises —...

Documentaire Cannabis en France : répression ou légalisation, quel avenir ? Aujourd’hui, plus d’un million de Français consomment quotidiennement du cannabis, alors même que la loi de 1970 relative à...

Conférence Précarité et pauvreté : l’enjeu de l’accès aux droits Le 19 octobre 2023, le Défenseur des droits a réuni des responsables de l’administration et d’organismes sociaux, des chercheurs,...

Article La face cachée des réseaux sociaux On passe tous une partie de nos journées à faire défiler des photos, des vidéos, des anecdotes. C’est devenu...

Documentaire Voici les plus grands secrets d’Amazon Trente-six mille m2, 800 000 produits différents, jusqu’à 1000 employés en période de forte activité… Pour la première fois,...

Documentaire Sexe, chantage et coups bas dans le foot Plusieurs affaires impliquant des footballeuses et des footballeurs français(es) n’en finissent plus de faire la une des médias. Nous...

Documentaire Arcachon : les défis de l’ostréiculture Depuis plus d’un siècle, l’ostréiculture est indissociable du bassin d’Arcachon. Or, la qualité de l’eau, essentielle pour la croissance...