Podcast

En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école est en train de tuer la curiosité naturelle de l’enfant. Il dresse un constat sans appel : notre système éducatif tourne “à l’envers”.

Du bachotage aux programmes surchargés, de la peur de la faute à la reproduction sociale, il explique pourquoi l’école française peine à remplir sa mission première : donner à tous les enfants les savoirs nécessaires pour comprendre le monde et s’y adapter. Aussi, le sociologue alerte sur l’urgence de repenser l’éducation et la transmission, face aux inégalités sociales et aux défis à venir.