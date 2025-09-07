Documentaire

Et si l’école n’était pas seulement faite de leçons et d’examens ? Ce documentaire suit des enseignants pas comme les autres, qui réinventent la manière d’enseigner et donnent confiance à leurs élèves : un instituteur qui tourne un court-métrage avec sa classe de campagne, une professeure nomade qui navigue entre les îles bretonnes, une école parisienne qui monte une comédie musicale, et Amandine, une élève qui affronte sa phobie scolaire pour décrocher son bac.

Entre passion, créativité et persévérance, découvrez des parcours inspirants où professeurs et élèves prouvent qu’il est toujours possible de rêver et de réussir autrement.

Réalisateur : Isabelle Cottenceau