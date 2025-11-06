Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inflation : les nouvelles galères du pouvoir d’achat Carburant, alimentation, gaz, électricité… tout flambe. Ce documentaire inédit part à la rencontre de ceux qui vivent l’inflation au...

Article Revitaliser les centres-villes avec ceux qui les ont vidés ? Depuis plusieurs semaines, Serge Papin, ministre délégué aux PME et ancien PDG de Système U, mène une campagne publique...

Podcast Post-réalité : quand nos désirs remplacent le réel Après la « post-vérité », voici la « post-réalité » : un monde où la réalité se plie aux...

Podcast Quartiers populaires, tours de France Si les grands ensembles et les quartiers populaires étaient autrefois synonymes de progrès et de modernité, à l’image des...

Podcast Violence juvénile : pourquoi les jeunes s’arment ? Ces derniers jours, plusieurs mineurs ont été victimes d’attaques au couteau, notamment à proximité de leurs établissements scolaires. Un...

Conférence La laïcité en France au début du XXIème siècle – Retour sur quelques idées reçues La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...

Conférence La violence et la vie La violence est un problème contemporain majeur, qui fait aussi effraction dans l’hôpital. Mais la violence n’implique pas que...

Documentaire Quand des médicaments tuent en toute légalité Ils voulaient aider la science. Certains n’en sont jamais revenus. Ce documentaire glaçant explore les failles du système de...

Documentaire Ces jeunes lycéens tentés de rejoindre Daesh Flavie, enseignante à Châlons-en-Champagne, est encore traumatisée : elle a été agressée par l’un de ses élèves armé d’un...

Documentaire Milliardaires : ils dépensent des millions en fossiles de dinosaures Les squelettes de dinosaures, nouvelles stars des salles de vente ! Les fortunes du monde entier se battent pour...

Documentaire Laboratoires pharmaceutiques, vendeurs de maladies ? Ce documentaire met en lumière les dérives de certains laboratoires pharmaceutiques, surnommés les « vendeurs de maladies ». Leur...

Conférence Être citoyen aujourd’hui Dans un monde en perpétuelle mutation, où les frontières entre réel et virtuel s’effacent et où les crises —...

Documentaire Attentats du 13 Novembre : soignants en première ligne Ils refusent la posture héroïque qu’on leur a souvent prêtée depuis le soir des attentats du 13 novembre 2015....

Documentaire Forever young : voulons-nous devenir immortels ? La jeunesse éternelle : un rêve aussi vieux que l’humanité. Naguère lubie de milliardaires californiens, la course à la...

Documentaire Voici les plus grands secrets d’Amazon Trente-six mille m2, 800 000 produits différents, jusqu’à 1000 employés en période de forte activité… Pour la première fois,...

Conférence Pourquoi évaluer l’impact social ? Évaluer l’impact social est devenu une démarche incontournable dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de projets associatifs, d’initiatives publiques,...